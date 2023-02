Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea va fi rece dimineata in cea mai mare parte a tarii, iar in regiunile sudice cerul va fi variabil și in rest spre seara se vor semnala precipitatii slabe. In zona Maramuresului va ninge, iar in nordul Moldovei si posibil in Crisana si Banat se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita…

- Astazi valorile termice se vor situa peste cele normale in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros in regiunile intracarpatice, in Maramures si Transilvania va ninge, iar in Banat si Crisana vor fi precipitatii mixte sub forma lapovita, mazariche si trecator ninsoare. Vantul va avea intensificari…

- Vremea se va incalzi usor in toata tara pana pe 1 ianuarie 2023, dupa care temperaturile vor incepe sa scada, iar probabilitatea de precipitatii este mai ridicata in intervalul 27-31 decembrie si dupa 4 ianuarie, conform estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 26 decembrie…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, valabila de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, pana sambata, 17 decembrie, ora 12:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri,…

- Temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar pe arii restrinse cantitațile de apa vor depași 20 l/mp. Pe timpul zilei va ploua, iar din orele serii in Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare.Iar in sud-estul teritoriului, ploile vor avea și…

- Romanii care planuiesc sa calatoreasca prin țara, in minivacanța de 1 Decembrie vor avea parte de o vreme placuta. Meteorologii anunța ca temperaturile vor fi mai mari decat normalul perioadei. Insa, cu toate acestea sunt așteptate ploi. Temperaturile pot ajunge și la 17 grade in Dobrogea in urmatoarele…

- Vremea, la inceput de saptamana, in Banat și Crișana. Astazi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor și se va raci. Cerul va fi mai mult noros ziua, cand local la munte vor fi lapovițe și ninsori și pe arii restranse in estul regiunii, va ploua.