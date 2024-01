Vremea în Banat la început de 2024 Vremea de primavara va continua sa fie prezenta pe parcursul acestei saptamani in majoritatea regiunilor, insa de saptamana viitoare valorile termice vor scadea si ajung la cele apropiate de normalul calendaristic, timp in care probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in aproape intreg intervalul de prognoza, reiese din datele publicate, luni, de Administratia ... The post Vremea in Banat la inceput de 2024 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Vremea de primavara va continua sa fie prezenta pe parcursul acestei saptamani in majoritatea regiunilor, insa de saptamana viitoare valorile termice vor scadea si ajung la cele apropiate de normalul calendaristic, timp in care probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in aproape intreg…

