Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi frumoasa, chiar daca prima zi a saptamanii va aduce cateva averse și furtuni. Apoi, treptat, vom avea zile cu mult soare și temperaturi ce ajung pana la 32 de grade Celsius. Ziua libera de Sfanta Maria Mare va fi o zi superba de vara, insa ne putem aștepta și la cateva averse, […]

- Vremea va fi deosebit de calda in urmatoarea saptamana, in judetul Alba. Mercurul in termometre urca pana la valor de 33-34 de grade Celsius. Vor mai fi sanse de furtuni doar luni, in rest va fi mai mult soare. Temperaturile vor urca treptat pana vineri, cand se anunta cea mai calduroasa zi a saptamanii,…

- Și in saptamana 30 iulie- 5 august vremea rea continua sa ne faca vara urata. In fiecare zi vom avea cate o aversa sau furtuna, exceptand ziua de sambata, cand șansele de ploaie sunt reduse. Temperaturile vor cobori cu 2-3 grade, mai ales in week-end, cand minimele vor ajunge pana la 15 grade Celsius.…

- Saptamana care urmeaza vremea se imbunatațește substanțial, iar ploile vor fi mai rare. Sunt anunțate cateva ploi razlețe abia la mijlocul saptamanii. In schimb, temperaturile vor scadea puțin, așa incat maximele nu vor atinge 30 de grade Celsius. Luni, 16 iulie Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius,…

- Vremea se incalzește in aceasta saptamana. Temperaturile maxime vor atinge 30-31 de grade Celsius, in timp ce la munte minimele vor ajunge sa coboare pana la 3 grade Celsius. Averse și furtuni sunt așteptate spre sfarșitul saptamanii, incepand de vineri, indeosebi in zonele montane. Va prezentam mai…

- Vremea va fi racoroasa in aceasta saptamana, cu temperaturi minime ce pot ajunge pana la 8 grade Celsius și cu maxime ce nu vor depași 28 grade Celsius. Ne așteapta din nou zile cu averse și furtuni puternice in tot județul. Abia spre sfarșitul saptamanii, incepand de duminica, vremea pare ca iși revine…

- Vremea va fi in continuare instabila si in aceasta saptamana, cu averse si furtuni puternice. Temperaturile continua sa creasca, maximele ajungand pana la 32 de grade Celsius, cu minime ce nu coboara mai mult de 12-14 grade Celsius. Sunt asteptate averse de ploaie sau furtuni puternice aproape in fiecare…

- Vreme deosebit de calda, de 1 Iunie, in judetul Alba. Vor fi temperaturi maxime de 30 de grade Celsius, insa si ploi sau furtuni. Se mai racoreste putin sambata si duminica, insa va fi in continuare instabilitate atmosferica si nu scapam de precipitatii. La munte, maximele urca pana la valori de 17…