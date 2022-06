Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi de vara și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 13-15 mai Vremea va fi foarte calda vineri in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 28-29 de grade Celsius. Sambata și duminica va fi ușor mai racoros. Vor fi insa condiții de furtuni aproape in fiecare zi din acest…

- VREMEA in ALBA, pana duminica: se incalzește, dar vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 6-8 mai Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Sunt anunțate maxime pana la 23 de grade Celsius. Insa sunt anunțate și cateva ploi și furtuni. La munte, temperaturile…

- VREMEA in ALBA, 2-8 mai: o saptamana cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vor fi ploi sau furtuni in aproape fiecare zi, saptamana viitoare, in județul Alba. Maximele se vor situa la valori de 19-21 de grade Celsius. Cel mai cald va fi joi, 5 mai. Minimele vor fi de 7-9…

- VREMEA in ALBA pana duminica, 1 Mai: zile cu furtuna și ploi. Prognoza meteo de weekend in localitați din județ Vremea va fi racoroasa și in urmatoarele zile in județul Alba. Maximele vor fi de 17 grade Celsius vineri, iar sambata și duminica mai cresc pana la 19-20 de grade. Sunt anunțate ploi in fiecare…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Ploi, burnița și racire brusca spre finalul saptamanii. Prognoza meteo de weekend, 8-10 aprilie Urmeaza un weekend cu vreme capricioasa, in Alba. Sambata și duminica sunt anunțate ploi in majoritatea zonelor din județ. Duminica temperaturile vor scadea simțitor, iar maximele…

- VREMEA in ALBA, 4-10 aprilie: Se incalzește, vor mai fi cateva ploi. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește din nou, de marți, in județul Alba. Maximele urca mai intai la 15 grade Celsius, apoi spre 19 grade. Mai sunt anunțate cateva ploi. La munte, maximele vor varia intre…

- VREMEA in ALBA pana duminica: o zi mai rece, apoi se incalzește. Prognoza meteo de weekend, 25-27 martie Temperaturile mai scad vineri in județul Alba, apoi se incalzește din nou. Vremea va fi frumoasa și insorita in acest weekend. Maximele se vor situa intre 15 și 19 grade Celsius in zonele joase.…

- VREMEA in ALBA, 21-27 martie. Zile mai calde, cu maxime de 17-18 grade Celsius. Prognoza meteo in localitați din județ Vor fi zile mai calde saptamana viitoare in județul Alba. Temperaturile maximele vor atinge, joi, 17 – 18 grade Celsius. La munte, maximele vor fi intre -7 și 9 grade Celsius la Oașa,…