VREMEA în ALBA până luni: zile cu furtuni și ploi. Prognoza meteo în weekend-ul prelungit de Rusalii, 2-5 iunie VREMEA in ALBA pana luni: zile cu furtuni și ploi. Prognoza meteo in weekend-ul prelungit de Rusalii, 2-5 iunie Vremea in Alba, 2-5 iunie: Sunt anunțate ploi și furtuni aproape in fiecare zi din minivacanța de Rusalii. Abia luni va fi soare și cațiva nori, toata ziua. Va fi cald, cu temperaturi maxime de 23-26 grade Celsius, in zonele joase. La munte, maximele se vor situa intre 15-16 grade la Oașa, respectiv 23-25 grade […] Citește VREMEA in ALBA pana luni: zile cu furtuni și ploi. Prognoza meteo in weekend-ul prelungit de Rusalii, 2-5 iunie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

