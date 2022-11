VREMEA în ALBA până duminică: temperaturi maxime de 13 grade, condiții de ceață. Prognoza meteo de weekend, 11-13 noiembrie VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de 13 grade, condiții de ceața. Prognoza meteo de weekend, 11-13 noiembrie Vremea se racește ușor in acest weekend in județul Alba. Vor fi maxime de 13 grade Celsius, in zonele joase și condiții de ceața, inclusiv la munte. Minimele vor varia intre zero și 2 grade la șes, respectiv valori negative la altitudini mai mari. La munte, maximele vor fi de 7-9 grade la Oașa și […] Citește VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de 13 grade, condiții de ceața. Prognoza meteo de weekend, 11-13 noiembrie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 18 grade Celsius. Prognoza meteo de weekend, 4-6 noiembrie Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani. Vor fi temperaturi maxime de pana la 18 grade Celsius in zonele joase. In general, vremea va fi cu soare și nori. La munte, maximele…

- VREMEA in ALBA, 31 octombrie – 6 noiembrie: Maxime de 21 de grade; ploi și ninsori in weekend. Prognoza meteo pe localitați Saptamana va incepe cu o vreme calda pentru aceasta perioada, cu maxime de 19 – 21 de grade Celsius. Sunt anunțate șanse de ploaie incepand de vineri, iar in weekend, temperaturile…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Condiții de ceața, maxime de 18 grade. Prognoza meteo de weekend, 28-30 octombrie Se mai racorește in urmatoarele zile, insa temperaturile raman ridicate pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 18 grade Celsius…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 20 de grade. Prognoza meteo de weekend, 21-23 octombrie Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Vineri va fi inca racoros, insa sambata sunt anunțate maxime de pana la 20 de grade Celsius. Va fi vreme cu soare și nori. La munte,…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de 20-21 de grade. Prognoza meteo de weekend, 7-9 octombrie Vremea se incalzește in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 20-21 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, vineri și sambata. Se mai insenineaza, duminica. La munte,…

- VREMEA in ALBA pana duminica: se racește, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 2-4 septembrie Vremea se racește in urmatoarele zile de septembrie, in județul Alba. Temperaturile maxime scad cu 7 grade vineri, iar sambata și duminica vor fi de aproximativ 20 de grade Celsius. Sunt anunțate…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Temperaturi de pana la 33 de grade și furtuni puternice. Prognoza meteo de weekend, 19-21 august Vremea va fi calda la finalul acestei saptamani in județul Alba, fiind anunțate maxime de pana la 33 de grade Celsius. Sunt așteptate insa și averse și futuni puternice, sambata…

- VREMEA in ALBA, 15-21 august: temperaturi pana la 35 de grade, cateva furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește din nou in județul Alba, saptamana viitoare. Vor fi temperaturi maxime pana la 34-35 de grade Celsius, in zonele joase. Sunt anunțate și cateva ploi și…