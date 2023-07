VREMEA în ALBA până duminică: Temperaturi de până la 31 de grade și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 21-23 iulie, pe localități VREMEA in ALBA pana duminica: Temperaturi de pana la 31 de grade și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 21-23 iulie, pe localitați Vremea in Alba, 21 – 23 iulie: In acest sfarșit de saptamana, in județul Alba sunt așteptate temperaturi maxime de 31 de grade Celsius, dar și ploi și furtuni puternice. La munte, valorile vor fi de 21-23 de grade in Oașa, respectiv 21-24 de grade la Arieșeni. Prognoza meteo de weekend, 21 – 23 iulie, […] Citește VREMEA in ALBA pana duminica: Temperaturi de pana la 31 de grade și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 21-23 iulie, pe localitați in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

