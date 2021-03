Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzește in ultima saptamana din luna februarie. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 15-16 grade Celsius, vineri. Sambata sunt așteptate ploi și burnița in unele zone din județ, iar vremea se racește ușor. La munte, minimele vor atinge -6 grade Celsius, duminica. Va prezentam…

- Vor mai fi cateva nopți geroase, la inceputul saptamanii viitoare. Temperaturile maxime insa sunt in urcare și sunt anunțate valori de 7-8 grade, spre finalul intervalului. Va mai ninge luni, iar in weekend, doar la munte. Miercuri mai sunt anunțate precipitații sub forma de ploaie sau ninsoare. Maximele…

- Vremea se incalzește la finalul saptamanii in județul Alba. Temperaturile maxime vor atinge duminica chiar și 13 – 14 grade Celsius in zonele joase. La munte, maximele nu vor depași 10 – 11 grade Celsius, in timp ce minimele se vor situa in jurul valorii de 1 grad Celsius. Citește și AVERTIZARI Cod…

- Vremea se racește in urmatoarele trei zile in județul Alba. Vor fi cateva ninsori, mai ales vineri și duminica, și in zonele mai joase. Temperaturile maxime vor fi de 3-4 grade la șes și sunt anunțate perioade de ninsoare. Sambata, vor fi nori și soare. La munte, maximele vor varia intre -4 grade la…

- Vremea se incalzește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. Vor fi condiții de ceața. Temperaturile maxime in zonele mai joase sunt de 5-6 grade Celsius. La munte, maximele vor fi de 2 grade la Oașa și 3-4 grade la Arieșeni. Vezi și VREMEA de Craciun și Anul Nou. Perioadele cu ninsori și temperaturi…

- Vor fi variații ușoare de temperatura in urmatoarea saptamana in județul Alba. Sunt anunțate condiții de ceața in primele doua zile, apoi timp noros. Este posibil sa se mai insenineze, in weekend. Temperaturile maxime vor fi de 7-8 grade in zonele mai joase, iar la munte de 1-4 grade (Oașa) și 3-6 grade…

- Vremea se racește in urmatoarele trei zile in județul Alba și sunt anunțate cateva perioade cu ploi. Temperaturile maxime vor fi de 5-7 grade in zonele mai joase. La munte, maximele anunțate sunt de 1-2 grade la Oașa și 3-5 grade la Arieșeni. Va prezentam condiții meteo in localitați din județul Alba,…

- In Transilvania, vremea se va incalzi, iar media maximelor va atinge 8 grade, in intervalul 10 – 13 decembrie, cand și temperaturile nocturne vor deveni pozitive, cu o valoare medie de 2-3 grade. Ulterior, va avea loc un proces de racire treptata, astfel incat, intre 17 și 20 decembrie, regimul termic…