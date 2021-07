Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scad și sub pragul de 30 de grade saptamana viitoare in județul Alba, insa vor mai fi zile cu ploi și furtuni. Spre mijlocul intervalului vor mai fi condiții de canicula. La munte, temperaturile maxime vor ajunge pana la 24 de grade la Oașa și 28 de grade la Arieșeni. Prognoza meteo pe…

- Temperaturile cresc mult saptamana viitoare in județul Alba. Vor fi cateva zile cu canicula, la mijlocul intervalului. Sunt anunțate valori de 33-35 de grade Celsius, dar și cateva furtuni. Vremea va fi calda și la munte, cu maxime de 30 de grade. Prognoza meteo in saptamana 21-27 iunie, in localitați…

- Vremea se mai incalzește saptamana viitoare in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 24-25 de grade Celsius in zonele mai joase. Sunt anunțate insa averse și furtuni aproape in fiecare zi a saptamanii. La munte, maximele vor varia intre 14 și 20 de grade la Oașa, respectiv 18-21 de grade la Arieșeni.…

- Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de 22-23 de grade Celsius. La munte, maximele vor fi intre 12 și 14 grade Celsius la Oașa și de 18-19 grade la Arieșeni. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Prognoza meteo de weekend, 4-6 iunie, in localitați din…

- Vor fi variații semnificative de temperatura saptamana viitoare in județul Alba și sunt anunțate ploi sau furtuni aproape in fiecare zi. In zonele mai joase, temperaturile maxime vor varia intre 14 și 20 de grade Celsius. La munte, vor fi intre 4 și 15 grade la Oașa, respectiv 7-17 grade la Arieșeni.…

- Vremea se racește ușor vineri, apoi se incalzește iar, sambata, pana la temperaturi de 20-21 de grade Celsius, in județul Alba. Sunt anunțate și cateva ploi, vineri, respectiv furtuni, duminica. La munte, temperaturile maxime vor varia intre 7 și 10 grade Celsius – la Oașa, respectiv 10-15 grade – Arieșeni.…

- Temperaturile vor avea valori apropiate de normalul perioadei in luna care urmeaza. Va ploua puțin, cu excepția saptamanii 24 – 31 mai. Temperaturile maxime vor varia intre 15 și 27 de grade Celsius, in zonele mai joase. La munte, vor fi maxime de pana la 20 de grade Celsius. Perioadele cu ploi sunt…

- Vremea se racește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de 14-16 grade Celsius in zonele mai joase. Va fi soare și nori in majoritatea zonelor din județ. La munte, temperaturile maxime vor fi de pana la 6 grade Celsius la Oașa, respectiv 10 grade la Arieșeni. Va…