Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt așteptate ploi și ninsori in majoritatea zonelor din județ. Temperaturile maxime in zonele mai joase vor fi vineri de 7 – 8 grade Celsius, insa acestea vor scadea duminica la 2 – 3 grade. Citește și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru…

- Temperaturile vor varia destul de mult saptamana viitoare in județul Alba. Luni se racește din nou, apoi se incalzește pana la maxime de 7-8 grade Celsius. Vor fi și cateva ploi, iar in weekend se anunța ger și ninsori. Vezi și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase…

- Vremea se incalzește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. Vor fi condiții de ceața. Temperaturile maxime in zonele mai joase sunt de 5-6 grade Celsius. La munte, maximele vor fi de 2 grade la Oașa și 3-4 grade la Arieșeni. Vezi și VREMEA de Craciun și Anul Nou. Perioadele cu ninsori și temperaturi…

- Vremea se mai incalzește ușor la inceputul saptamanii viitoare, insa temperaturile vor scadea din nou, spre finalul intervalului. Sunt anunțate zile cu nori și soare. Valorile maxime vor fi intre 9 și 12 grade Celsius in zonele mai joase. La munte, temperaturile maxime vor fi intre 4 și 10 grade la…

- Vremea va fi frumoasa, cu temperaturi maxime de 12 – 15 grade Celsius, in acest weekend, in județul Alba. Nu au fost anunțate precipitații. In cateva locații de la munte, va fi ușor mai cald decat in zonele joase. La Abrud și Campeni, de exemplu, vor fi cu cateva grade mai mult fața de Alba […] Citește…

- Vremea iși pastreaza caracteristicile specifice sezonului in care ne aflam, in prima saptamana din luna noiembrie, in județul Alba. Temperaturile maxime vor atinge 14 – 15 grade Celsius, in timp ce valorile minime vor fi de -1 … -2 grade. Sunt așteptate cateva averse in zilele de marți și joi. La munte,…

- Vremea se mai incalzește saptamana viitoare in județul Alba. Temperaturile sunt in urcare, iar vineri sunt anunțate maxime de 20 de grade Celsius. La finalul saptamanii sunt posibile ploi. La munte, valorile maxime vor fi intre 3 și 11 grade la Oașa, respectiv intre 5 și 14 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Vremea se incalzește puțin in acest weekend, in județul Alba. De la maxime de 20-21 de grade Celsius, vineri, la 26-27 grade, duminica. Nu scapam insa de ploi. Vineri sunt așteptate averse trecatoare in majoritatea zonelor din județ, iar duminica sunt anunțate ploi și furtuni. La munte, temperaturile…