VREMEA în ALBA, 4-10 aprilie: Se încălzește, vor mai fi câteva ploi. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ VREMEA in ALBA, 4-10 aprilie: Se incalzește, vor mai fi cateva ploi. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește din nou, de marți, in județul Alba. Maximele urca mai intai la 15 grade Celsius, apoi spre 19 grade. Mai sunt anunțate cateva ploi. La munte, maximele vor varia intre 4 și chiar 14 grade la Oașa, iar la Arieșeni 7-16 grade. Luni va fi frig, cu minime negative in majoritatea zonelor […] Citește VREMEA in ALBA, 4-10 aprilie: Se incalzește, vor mai fi cateva ploi. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

