- Vremea se incalzește la finalul acestei saptamani in județul Alba și va mai ploua doar vineri. De sambata, sunt anunțate temperaturi maxime de 22-23 de grade Celsius in zonele mai joase și vreme cu nori și soare. La munte, maximele vor fi de 10-13 grade Celsius la Oașa și 14-17 grade la Arieșeni. Prognoza…

- Vor fi variații semnificative de temperatura saptamana viitoare in județul Alba și sunt anunțate ploi sau furtuni aproape in fiecare zi. In zonele mai joase, temperaturile maxime vor varia intre 14 și 20 de grade Celsius. La munte, vor fi intre 4 și 15 grade la Oașa, respectiv 7-17 grade la Arieșeni.…

- Vremea se mai incalzește vineri, apoi sambata se racește brusc și duminica temperaturile mai cresc. Vor fi variații destul de mari de la o zi la alta, in județul Alba, in acest weekend. In zonele mai joase, vor fi maxime intre 14 și 20 de grade Celsius, iar la munte de 5-10 grade la Oașa […] Citește…

- Vremea se mai racește in urmatoarele zile, apoi temperaturile cresc din nou in județul Alba. Spre finalul saptamanii, este posibil sa fie ploi scurte. Temperaturile maxime vor fi de 15-16 grade Celsius la inceputul saptamanii și de peste 20 de grade, de miercuri. La munte, temperaturi maxime intre 4…

- Temperaturile vor avea valori apropiate de normalul perioadei in luna care urmeaza. Va ploua puțin, cu excepția saptamanii 24 – 31 mai. Temperaturile maxime vor varia intre 15 și 27 de grade Celsius, in zonele mai joase. La munte, vor fi maxime de pana la 20 de grade Celsius. Perioadele cu ploi sunt…

- Vremea se racește puțin in urmatoarele doua zile, apoi temperaturile cresc din nou in județul Alba. Sunt anunțate și cateva zile cu ploi scurte. Temperaturile maxime vor fi de 15-16 grade Celsius la inceputul saptamanii și de peste 20 de grade, de joi și in weekendul de Paște. Duminica insa este posibil…

- Vremea se mai incalzește in acest weekend in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de pana la 14 grade Celsius, sambata, apoi duminica va fi ușor mai racoros. Tot duminica este posibil sa fie cateva ploi scurte. La munte, temperaturile maxime vor fi intre zero și 9 grade Celsius. Va prezentam…

- Vremea in luna martie se anunța a fi una capricioasa, cu variații mari de temperatura de la o saptamana la alta. Nu scapam nici de reprize de ploi sau ninsori. Vor fi cateva zile cu maxime de aproape 20 de grade, iar apoi vremea se racește pana la 4-5 grade. ”Tiparul” se repeta aproape in […] Citește…