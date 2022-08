Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de ploi torențiale, descarcari electrice, vant, vijelii și grindina pentru mare parte din țara. De miercuri, disconfortul termic va fi in creștere, iar vremea va deveni caniculara in vestul și sudul țarii.

- Marți, 16 august 2022, vremea o sa fie instabila in cea mai mare parte a țarii. Se vor semnala averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului de scurta durata la munte, in nordul, centrul și estul țarii.

- In aceasta saptamana se schimba vremea. De la calduri insuportabile la ploi și vijelii. Vremea va ramane foarte calda in urmatoarele doua zile. Codul galben de canicula a fost prelungit pana marți și extins in sudul țarii, unde maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius, anunța Digi 24. Dupa aceste…

- Meteorologii au actualizat, joi dimineața, atenționarile de furtuni și canicula. 23 de județe și Capitala se afla sub cod galben de ploi și grindina. De asemenea, a fost emisa o avertizare cod portocaliu de averse torentiale valabila pentru Carpatii Meridionali si de Curbura. Codul galben de ploi și…

- Zece judete din vestul si sudul tarii sunt, vineri si sambata, sub o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. Iar, codul portocaliu de canicula va fi extins duminica si in sudul tarii, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in 22 si 23 iulie, in Banat,…

- Meteorologii au emis vineri o informare privind disconfortul termic accentuat, pentru zilele de vineri și sambata, in sud și sud-est,iar pentru vineri in vestul Romaniei. Vineri, in nord, nord-est și centru, iar sambata in sud-est se anunța furtuni, cu ploi torențiale și grindina. Conform informarii…

- Un val de aer rece se mentine pana la jumatatea saptamanii in Romania. Vremea va fi racoroasa dimineata si noaptea, exceptand sudul tarii, unde maximele vor atinge 30 grade Celsius. In nordul si centrul tarii sunt anuntate furtuni cu descarcari electrice si averse. Conform Administratiei Nationale de…

