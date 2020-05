Vremea iese din tipare. Ce ne așteaptă în următoarele zile Duminica: Vremea va fi instabila și se va raci fața de ziua precedenta. In Muntenia, Moldova, local in Transilvania, Oltenia, Dobrogea și pe spații mai mici in restul teritoriului, instabilitatea atmosferica accentuata se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitați de apa ce vor depași local 25…30 l/mp și pe arii restranse, mai ales in Muntenia și in zona de munte, 40…60 l/mp. Vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 60…70 km/h, vijelii și, izolat,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

