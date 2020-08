Vremea frumoasă revine ușor Miercuri, in zona noastra vremea va fi in general frumoasa cu temperaturi care se incadreaza in normalul perioadei din calendar. Soarele rasare la ora 06:41. La primele ore ale dimineții, va fi racoare și pana spre amiaza cerul va fi parțial noros, apoi treptat se va insenina și temperaturile vor crește. Soarele apune la ora 20:18, iar temperatura maxima resimțita va urca la 29 de grade. Joi, vreme cu cer mai mult senin. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- K1 INCREZATORI… Luptatorul vasluian Andrei Serban, 20 de ani, revine in ringul de kickboxing dupa o pauza de 9 luni cauzata de pandemia de coronavirus. Sportivul legitimat la A.S „Tornado” Vaslui va lupta, vineri, 28 august, la Videle, in gala Colloseum Gladiators, unde il va avea ca adversar pe David…

- PORTRET… Adrian Diaconu de la Zapodeni are de luat o revansa fata de PSD-ul lui Buzatu, care in mod abuziv i-a rapit dreptul de a face parte din Consiliul Local Zapodeni, desi a fost ales de oameni. Reamintim ca acesta a pierdut, in 2016, fotoliul de primar doar la 80 de voturi, fata de Ionel Articolul…

- Vineri, se anunța vreme frumoasa cu temperaturi in creștere. Soarele rasare la ora 06:35. Dimineața, norii vor umbri cerul, insa spre amiaza zilei soarele va prelua controlul și se va produce disconfort termic. Soarele apune la ora 20:27. Temperatura maxima resimțita se va situa in jurul valorii…

- Liga 1 INTARIRI… Promovat cu FC Arges Pitesti in Liga 1, huseanul Vasile Buhaescu a revenit pe prima scena fotbalistica a tarii, acolo unde a debutat in tricoul Vasluiului. In aceasta perioada de transferuri,l FC Arges, a anuntat miercuri ca a transferat trei noi jucatori, pe fundasul Gabi Matei, mijlocasul…

- Sudul tarii continua sa fie parjolit de canicula si in urmatoarele zile, iar in regiunile vestice se intorc ploile si furtunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 26 si 34 de grade.

- Vineri, probabil scapam de precipitații, iar temperaturile cresc accentuat. Soarele rasare la ora 05:38. Pe parcursul zilei cerul va fi, in general senin și doar cațiva nori vor umbri soarele, indeosebi in parte a doua a zilei. Soarele apune la ora 21:24. Temperaturile minime se vor inregistra…

- Solstitiul de vara 2020: 1. In acest an, solstitiul de vara este pe 21 iunie Solstitiul de vara are loc intotdeauna intre 20 si 22 iunie si pentru ca rotatia Pamantului nu este reflectata cu exactitate in calendar, data precisa a evenimentului se schimba usor de la un an la celalalt. In 2020 Soarele…

- Vremea se va mentine in general instabila, iar in majoritatea zonelor va fi racoroasa, chiar rece pentru sfarsitul lunii mai in nord si nord-est. Nici saptamana care incepe nu se anunta mai calduroasa.