Vremea favorabilă din această perioadă a permis Primăriei să demareze ample lucrări de modernizare a unor străzi din Teiuș Anul 2020 a inceput in forța la Teius. Datorita vremii favorabile, care permite sa se efectueze lucrari de modernizare, cei care se ocupa de aceste lucreaza la turație maxima. Se lucreaza la execuția branșamentelor de canalizare, in prima etapa pe strada Bisericii, iar cand timpul o va permite, se vor demara lucrari ample de modernizare a tuturor strazilor din Teiuș. „Anul 2020 a inceput in forța la Teiuș. Ținand cont de anotimp, lucram la execuția branșamentelor de canalizare, in prima etapa pe strada Bisericii, iar cand timpul va permite, vom demara lucrari ample de modernizare a strazilor din… Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

