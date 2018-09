Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul victimelor provocate de uraganul Florence in Statele Unite a ajuns la 13, dar autoritațile se tem ca numarul ar putea crește. Furtuna a provocat de asemenea inundații catastrofale care facut ca in unele zone apa sa depașeasca un metru in inalțime, scrie BBC News. In unele orașe lovite de uragan,…

- In Piața Unirii, o bucata de tabla de pe acoperișul Domului Romano-Catolic amenința sa se prabușeasca, așa ca pompierii au fost chemați sa intervina. Un ofițer și 5 subofițeri au intervenit cu o autoscara mecanica și o autospeciala de descarcerare. Nu au fost inregistrate alte probleme.…

- Sute de gospodarii din cele patru sate ale comunei Poiana Campina din județul Prahova au fost inundate, in timpul nopții de luni spre marți, in urma unei viituri. Apa a intrat in 15 locuințe și mai multe drumuri au fost afectate, potrivit Mediafax. “A plouat puternic in patru reprize. A fost…

- Cel putin 54 de oameni au murit în estul Canadei, în aceasta saptamâna, din cauza caniculei. Iar meteorologii au avertizat ca situatia nu se va îmbunatati în urmatoarele ore.

- Ploile fac probleme in Europa. Sud vestul Frantei a fost lovit de o furtuna puternica. Un om a murit si zeci de mii de persoane sunt afectate, scrie digi24.ro.Intr-un sfert de ora a plouat cat pentru o luna.

- Ploile torentiale din aceasta dupa-amiaza au facut ravagii in mai multe localitati din tara. A plouat cu grindina in satele Calmațui, Bujor, Fundul Galbenei și Horaști din raionul Hancești.

- Doi adulti si doi copii au fost raniti marti dupa ce un copac s-a prabusit marti de DJ 105 B in localitatea Sambata de Jos, totodata fiind avariate si doua autovehicule, un imobil si cabluri de electricitate din apropiere.

- Vremea extrema a facut ravagii in judetul Cluj, in acest weekend. O ploaie cu grindina a distrus recoltele mai multor sateni, care, in clipa de fața, sunt disperați. Cultura este compromisa, iar oamenii sunt ingrijorați de faptul ca nu-și vor putea recupera investiția. Ultima luna a fost presarata cu…