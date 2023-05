Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se strica in toata țara dupa cateva zile cu temperaturi. Un ciclon mediteranean lovește Romania aducand ploi puternice și furtuni violente. Instabilitatea atmosferica va fi in creștere incepand cu seara zilei de marți, 16 mai.

- Vremea rea a facut prapad in județele din nord-vestul Romaniei. A fost rupere de nori in Baia Mare, iar intr-o comuna din Salaj a cazut atat de multa gheața, incat pe strazi s-au format adevarate troiene.

- Experții in Hidrologie au emis Cod portocaliu de inundații in Romania. De asemenea, experții meteorologi au anunțat schimbari radicale de vreme in mai multe județe ale țarii. Vremea intoarce foaia incepand de azi. Cod portocaliu și galben de inundații pe mai multe rauri din Romania. Vremea intoarce…

- Vremea le-a cauzat probleme reale oamenilor din mai multe zone ale țarii, care au avut de suferit de pe urma vijeliei. Fenomenele meteo extreme și vantul puternic au scos copacii din radacini și i-au prabușit in oraș. Toate acestea s-au intamplat cu doar o zi inainte de Paște.

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit…

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada.

- La aceasta ora ploua in mai toata țara, inclusiv in Capitala. Din pacate, deși speram la o vreme ceva mai calda, ANM anunța valori termice negative, iar vremea rea a facut ravagii in Romania. Din pacate, datorita ploilor abundente, au avut oc inundații in multe localitați din țara, iar prognoza pentru…

- In aceste zile meteorlogii vorbesc de noi fenomene meteo extreme in Europa, iar previziunile spun ca ciclonul care face ravagii in Europa ajunge si in Romania. Datele ANM spun ca este gata cu vremea de primavara.