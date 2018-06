Stiri pe aceeasi tema

- Tarile scandinave, dar si Germania sau Polonia sunt sub un val de aer cald, tropical. Norvegia are parte de temperaturi-record, chiar si de 33 de grade Celsius. Este o premiera, iar norvegienii profita bucurosi de vremea caniculara. Mai ales ca meteorologii anunta ca vor lovi curand furtuni puternice.

- Vizitele in China au devenit, pentru cancelarul Germaniei, un ritual anual. Ritual politic, dar mai ales economic, un puternic grup de oameni de afaceri germani insoțind-o pe Angela Merkel saptamana trecuta, in vizita la prietenii și rivalii chinezi. Relația germano-chineza e un balans intre colaborare…

- Acordul privind programul nuclear iranian semnat pe 14 iulie 2015 de Teheran si de sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta, China si Germania) si din care Statele Unite au decis recent sa se retraga continua sa starneasca disensiuni puternice intre Washington si Teheran, dar si…

- Black Sea Defence and Aerospace 2018 Ministerul Apararii Nationale anunta ca va participa cu militari si tehnica la expozitia internationala industriei aeronautice, apararii, securitatii nationale si securitatii private, "Black Sea Defence and Aerospace 2018"(BSDA). Deschiderea oficiala…

- La finele Concertului are loc lansarea volumului Un alt cant al lui Marte. Cantul iubirii, publicat de editura Curtea Veche, de ilustrul muzicolog si scriitor italian Paolo Isotta, care va semna autografe in foaierul Ateneului. Orchestra Simfonica a Filarmonicii George Enescu, dirijata de maestrul Elio…

- Am dorit sa aflu de la domnia sa de ce ar trebui sa accepte celelalte țari cote obligatorii de imigranți și oferirea de adevarate privilegii fața de lamentabila viața pe care o duc cetațenii acestora, mai ales romanii.Din pacate, nu a fost nici locul nici momentul potrivite pentru un interviu amplu,…

- Vremea rea afecteaza intreaga Europa. In Polonia si in Slovacia sunt coduri galbene de ninsori. Si in Germania ninge abundent in multe regiuni, ca si in Franta, unde sunt in vigoare avertizari de inundatii. In Italia vor fi si astazi furtuni in sud si ninsori si ploi insotite de intensificari ale vantului…

- Volkswagen va investi 20 de miliarde de euro in baterii electrice in incercarea de a deveni unul din viitori lideri ai pietei de automobile electrice, in urmatorii ani, miscare ce genereaza o presiune enorma pentru compania Tesla, potrivit Bloomberg. Cel mai mare producator auto va echipa…