- Trei palestinieni au murit si alti aproximativ 400 au fost raniti in urma unor atacuri lansate de Armata israeliana in Fasia Gaza, in contextul in care ONU a criticat dur Israelul pentru utilizarea ”excesiva a fortei” impotriva protestatarilor palestinieni, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un hotel din India s-a prabușit dupa ce o mașina a intrat in el in urma unui accident. Zece persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce cladirea degradat din orasul Indore s-a prabușit, citeaza Agerpres presa internaționala. Accidentul rutier in urma caruia s-a prabușit hotelul…

- Cel putin zece persoane au decedat, iar alte sase au fost ranite, in urma prabusirii unui hotel din orasul Indore, in zona centrala a Indiei, a anuntat un oficial al politiei locale, informeaza cotidianul Times of India.

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa. Avionul transporta 71 de persoane, inclusiv…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii."Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio.

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.