Vremea extremă face PRĂPĂD în țară - 6 județe grav afectate: Inundații, copaci, plantații distruse de vijelii și grindină - VIDEO Furtunile au facut prapad in cea mai mare parte a țarii, anunța Realitatea PLUS. Grindina a distrus culturile oamenilor și a facut ravagii in gospodarii. Oamenii s-au ales cu apa in beciuri de zeci de centimetri, iar rafalele puternice de vant au distrus plantații și copaci. In sudul teritoriului, vremea extrema a pus stapanire pe șase județe. Au fost furtuni in toate colțurile țarii, iar vantul a batut cu putere in cele mai multe regiuni. Vijeliile, ploile torențiale și cu grindina au distrus culturile oamenilor.Și in Olt a cazut grindina. Oamenii și-au lasat treburile gospodarești și s-au refugiat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis marți, 16 mai, o avertizare de cod galben de ploi insemnate cantitativ și intensificari ale vantului de marți, ora 18:00, pana miercuri, la ora 18:00, in mai multe judete din tara.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul menționat, in județele Mehedinți,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 89 amenzi contraventionale in valoare totala de 693.500 lei, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea…

- Județul Maramureș se afla sub avertizare de cod galben de ploi și vijelii. Mai multe orașe au fost acoperite de grindina in urma unei furtuni extreme care a ingreunat traficul in marile orașe.Mai multe filmulețe postate in mediul online arata dezastrul lasat in urma de furtuna devastatoare. Probleme…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 89 amenzi contraventionale in valoare totala de 693.500 lei, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea…

- „Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a derulat, in primele 4 luni ale acestui an, o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar.…

- ANPC a transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca a desfasurat de la inceputul anului, o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar. Sub…

- Este pericol de inundații pe mai multe rauri, motiv pentru care hidrologii au emis cod portocaliu. Județele Timiș și Caraș Severin au fost lovite deja de viituri. Apele au intrat in curțile oamenilor, dupa ploile torențiale din ultimele ore, care au antrenat cantitați uriașe de apa. Ogoarele au fost…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea meteorologica, valabilitatea fiind prelungita pana joi, la ora 9.00. „In intervalul mentionat vremea va fi rece pentru aceasta data in toata tara, iar temperaturile minime vor fi preponderent negative, astfel incat se vor…