- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de vreme rea, pentru 26 de județe din Romania. Este vorba despre un cod portocaliu de averse torențiale, care incepe astazi, la ora 12.00, și care se incheie tot astazi, la ora 23.00.

- O noua alerta meteo a fost emisa de ANM in urma cu puțin timp. 33 de județe vor intra, la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii puternice. Alerta expira marți seara, conform Administrației de Meteorologie.Conform ANM, marți intre orele 12.00 – 23.00, in Oltenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca aproape toata tara se va afla, de astazi si pana luni, la ora 03.00, sub Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii. Meteorologii precizeaza ca de duminica, ora 13:00, si in prima parte a noptii de duminica spre luni (14/15 iunie), ora 03:00, in aproape…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in 31 de judete, valabila pana duminica dimineata.Conform prognozei ANM, in dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) si in prima parte a noptii de sambata spre duminica (13/14 iunie),…

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins avertizarea meteorologica de cod galben, care vizeaza intreg teritoriul Romaniei. Astfel, avertizarea a fost prelungita pana luni, in zilele ce urmeaza fiind anunțate furtuni in toata țara.

- Alerta meteo dupa alerta meteo, in Romania. Este cod roșu de ploi și vijelii in mai multe localitați din județele Vaslui și Bacau, potrivit anunțului de joi al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Citește și: Fosta iubita a lui Costin Marculescu RUPE TACEREA: Actorul consuma alcool…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dupa-amiaza mai multe coduri portocalii și galbene valabile pentru mai multe județe din Romania. In aceste zone se vor semnala fenomene extreme precum grindina și vijelii!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe zone din țara. In intervalul orar 10.00 – 21.00, in Dobrogea, sud-estul Moldovei si in Muntenia, mai ales in sudul si estul regiunii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…