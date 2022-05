Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna din noaptea trecuta a facut prapad la Lugoj, provocand daune majore atat pe domeniul public, cat și proprietarilor de cladiri și mijloace de transport. Mai multe acoperișuri au fost smulse și au cazut peste mașini, avariindu-le, cațiva stalpi de electricitate au fost culcați la pamant,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat printr o prognoza speciala ce vizeaza municipiul Bucuresti ca din a doua parte a zilei de sambata 28 mai vremea va deveni instabila in Capitala.Vor fi perioade in care se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari de…

- Pompierii din intreaga țara au intervenit in ultimele 24 de ore pentru evacuarea apei din 25 de curți și pentru inlaturarea a 32 de copaci cazuți, a informat joi dimineața Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sute de locuitori din sudul țarii au ieșit pe strazile din Comrat pentru a comemora eroii cazuți in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Oamenii au ieșit pe strada pentru a participa la parada victoriei, noteaza Noi.md De menționat ca in pofida interdicției, prin mulțime au fost zariți și persoane…

- Un tramvai a lovit in plin trei mașini, intr-o intersecție din București, dupa ce a trecut in viteza prin stația de langa, fara sa opreasca. Video disponibil: https://bit.ly/3N7zUHx Articolul Un tramvai lovește in plin mai multe mașini intr-o intersecție din Capitala apare prima data in Vremea noua…

- Vremea rea face ravagii in Romania. Aproape toate județele se afla sub cod galben de ploi torențiale si furtuni. La Craiova, rafalele au smuls acoperișuri, cazute in parcari. In judetul Vaslui, zeci de gospodarii au fost lovite de viituri.

- O vijelie puternica a smuls, in noaptea de miercuri spre joi, bucati din acoperisurile de pe blocuri. Zeci de masini au fost avariate. Problemele cele mai grave s-au inregistrat pe Bulevardul Dacia si Bulevardul Oltenia. „In urma fenomenelor meteo cod galben, descarcari electrice de vijelii si grindina,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare care vizeaza precipitatii predominant sub forma de ninsoare indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, incepand de duminica dupa-amiaza. Pana marti la ora 20:00, in urma precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare, local…