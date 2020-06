Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 ore, pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si de vremea rea in zece localitati din opt judete, interventiile vizand scoaterea apei din sute de gospodarii inundate, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii…

- Mitropolia Banatului a distribuit cinci tone de alimente spitalelor și instituțiilor sociale din Timiș, pentru a le oferi sprijin in timpul pandemiei de coronavirus. Au fost donate ulei, zahar, faina, orez și faina de malai. Alimente au ajuns și la penitenciar.

- Este un adevarat dezastru in Croația, dupa ce vremea a luat-o razna. Sambata, grindina a cazut in cantitați mari, iar daunele din... The post Dezastru in Croatia! Vremea a luat-o razna, iar urmarile sunt teribile appeared first on Renasterea banateana .

- Fenomene meteo extreme, temperaturi scazute si ploi torentiale sunt anuntate si saptamana viitoare. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), in perioada 4-11 mai , valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, la nivelul intregii tari, dar mai ales…

- Boala COVID-19, in formele ei severe, poate dezvolta pneumonii grave, ce pot fi chiar fatale. Medicul Catalina Trifan explica diferentele dintre o pneumonie comunitara si cea produsa de virusul SARS-CoV-2, dar si de ce simptomele noii boli difera mult de la un pacient la altul.

- Specialistii in agricultura si fermierii spun, de asemenea, ca restul culturilor nu se pot semana din cauza lipsei de apa. In foarte multe zone, in ultimele sase luni a plouat la fel de putin ca-n zonele desertice. Ministrul Agriculturii promite sprijin.

- Un primar din județul Giurgiu a fost prins de catre un aparat radar cu o viteza de 85km/h in localitate. Oprit, edilul s-a certat cu polițiștii și i-a amenințat ca gestul lor ar putea avea repercursiuni in situația in care va fi amendat.Politicianul le-a explicat polițiștilor ca viteza era…

- Legumicultorii fac in aceasta perioada nopți albe pentru a putea salva, cei care au fost luați pe nepregatite, ce se mai poate salva din culturile afectate de ingheț. Mulți au toata cultura de tomate compromisa. In județul cu cei mai mulți legumicultori inscriși in programul „Tomata“, județul Olt, fermieri…