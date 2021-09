Vremea, din ce în ce mai rece: cod galben de vânt puternic - rafale de până la 60 km/h Potrivit ANM, pana la ora 11:00, in județele Constanța și Tulcea, zona de litoral, se vor semnala intensificari temporare ale vantului. Rafalele vor atinge 55-60 km/h.La munte se așteapta ninsori slabeVremea a intrat intr-un proces accentuat de racire. Miercuri, vremea va fi rece in toate regiunile. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9-10 grade in depresiuni si innordul Moldovei si 18 grade la Giurgiu. Cerul va avea innorari si va ploua, local in vest, nord si centru si pe arii restranse in restul tarii. La altitudini mari vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

