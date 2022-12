Ne bucuram de Craciun, cei mici sunt in vacanța de iarna, iar mult-așteptata perioada a Sarbatorilor e in toi! Cum va fi vremea in zilele ramase din anul 2022, dar și de Anul Nou? Nu sunt puțini cei care vor sa știe daca se anunța schimbari radicale ale vremii, dupa temperaturile primavaratice din prima zi […] The post Vremea de Revelion. Cum arata prognoza pentru finalul acestui an și inceputul lui ianuarie 2023. Anunțul facut de meteorologi first appeared on Ziarul National .