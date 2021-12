Vremea de Crăciun va fi cu precipitații și vânt puternic în aproape toată țara Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare potrivit careia vor fi precipitatii, intensificari ale vantului si polei in aproape toata tara, incepand de joi, ora 22:00, pana in dimineata zilei de duminica, 26 decembrie. In nordul, centrul si vestul tarii temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ, iar cantitatile de apa, acumulate pe tot parcursul intervalului, vor depasi local 20-30 litri/mp si izolat 40-50 litri/mp, cu precadere in zona deluroasa si montana aferenta. In noaptea de joi spre vineri (23/24 decembrie) si in prima parte a zilei de vineri vor fi precipitatii mixte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

