- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni trei avertizari Cod galben de ceața valabile pentru zeci de localitați din județele Galați, Vrancea, Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș și Harghita.

- Hidrologii au instituit, duminica, 18 decembrie, un Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetul Satu Mare, valabil pana luni, la miezul noptii.Tot de duminica, pana marti la ora 12:00, va fi in vigoare un Cod galben de inundatii pe rauri din judetele Satu Mare, Cluj, Salaj, Maramures, Mures, Alba…

- Hidrologii au emis sambata o noua avertizare Cod galben și portocaliu de viituri, valabila de sambata ora 14.00 pana luni la pranz pe rauri din 17 județe.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, valabila de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, pana sambata, 17 decembrie, ora 12:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte…

- Sambata, 26 noiembrie, timp de cateva ore, Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” a fost transformat intr-o instituție eminamente matematica, deoarece 571 de elevi de clasele IV-XII de la liceele și școlile de elita din 8 județe – Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Salaj…

- „Astazi, 23.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente pun in aplicare 123 mandate de perchezitie…

- Anterior alegerii Președintelui CCIR, Adunarea Generala a Membrilor CCIR a ales, prin vot secret, membri Colegiului de Conducere ai Camerei Naționale, aceștia fiind: dl. Orzea Corneliu, Președinte al CCI Alba, dl. Seculici Gheorghe, Președinte CCIA Arad, dl. Caval George-Dorin, Președinte CCI Argeș,…

- Pentru a putea efectua lucrari specifice la sistemul de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 26 octombrie, intre orele 10.00-14.00, la consumatorii din localitatile Rediu si Breazu. Compania solicita consumatorilor sa inchida toate…