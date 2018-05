Stiri pe aceeasi tema

- De 1 iunie, Ziua Copilului, temperaturile vor fi ridicate, maximele atingand 34 de grade in sudul Olteniei și Munteniei. La mare se așteapta o maxima de 25 de grade, insa la munte se anunța ploi cu descarcari electrice și posibila grindina, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).„Ziua…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru trei judete din sudul tarii, unde pana la ora 13.00 vor fi ploi, vijelii si descarcari electrice, iar in unele zone va cadea grindina.Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 13.00, in zona de…

- Deși suntem in luna mai, astazi va fi o adevarata zi de vara! Potrivit specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie vor fi temperaturi peste media perioadei in țara noastra. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte caldura mare, pe de alta, ploi torențiale și descarcari electrice.…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, în zilele urmatoare, pe parcursul minivacanței de 1 mai, temperaturile vor fi cu 10 grade mai ridicate decât normalul acestei perioade, astfel, maximele vor ajunge la 30 de grade. Pe litoral, valorile termice vor atinge 16-22 grade. "Pe…

- Astazi vom avea parte de o zi cu vreme instabila. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în weekend vremea va fi frumoasa, iar maximele generoase. Astazi cerul va fi variabil, pe alocuri noros, și sunt prognozate averse însoțite de descarcari electrice. Temperaturile…

- Vremea va fi mult mai calda saptamana aceasta in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 30 de grade Celsius, mai ridicate cu 8-10 grade decat ar fi normal pentru aceasta perioada, dar nu vor lipsi nici aversele si descarcarile electrice, a declarat,…

- Vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei, in cea mai mare parte a tarii, potrivit unei informari meteo emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astazi, pana la ora 15:00, vremea va fi deosebit…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…