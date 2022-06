Vremea de 1 iunie: deosebit de caldă, cu înnorări accentuate! Cum va fi în județ In prima zi calendaristica de vara, temperaturile vor ajunge pana la 31 de grade astazi, iar cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza și seara. La munte, in zona deluroasa și in vestul, centrul și nordul teritoriului vor fi averse și descarcari electrice. Asemenea fenomene se vor semnala izolat și in restul țarii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe alocuri in intervale scurte de timp cantitațile de apa vor fi mai insemnate și izolat vor fi condiții de grindina. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari de scurta durata in timpul ploilor. Pe 1 iunie temperaturile… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Bistriței, Ioan Turc am avut o noua intalnire cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta mai aplicat despre obiectivele de investiții din Bistrița ce vor fi finanțate de Guvern. Potrivit edilului bistrițean, prioritara ramane construirea prin CNI, in zona Cocoș, a unui complex sportiv in…

- Unul dintre cele mai vechi locuri de joaca și relaxare din oraș va fi transformat radical, a anunțat primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, pe pagina sa de Facebook. Potrivit edilului, luni a avut o discuție in cadrul ședinței Consiliului Tehnico-Economic despre modalitatea de transformare a locului…

- Astazi, Valorile termice vor fi in scadere fata de ieri in jumatatea de nord a tarii, unde va ploua. Iar in rest vremea se va mentine calda. Vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, cu viteze in general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 25 de grade. ***In…

- Procentul deșeurilor reciclabile valorificabile a crescut comparativ cu anul trecut de la 11 % la 15 %, insa Bistrița-Nasaud este inca departe de potențialul economic pe care deșeurile reciclabile il reprezinta in sistemul de salubrizare din județ, a anunțat directorul ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud,…

- In Romania, o masa de aer rece aduce temperaturi in pragului gerului, unde vom avea o vreme extrema si anormal de friguroasa. Incepand de marti, 5 aprilie, vremea incepe sa se incalzeasca treptat, insa temperaturile vor fi sub mediile multianuale. Regimul termic caracterizat de valori mai mici decat…

- Vremea se racește in acest weekend, iar temperaturile ajung chiar și pana la 1 grad, arata prognoza meteo publicata de ANM. ANM anunța ca sambata vor exista ploi, un cer noros, dar și ninsori in centru și in nordul țarii, dar și in regiunile de vest. Pe de alta parte, in restul Romaniei, temperaturile…

- Proiectul de lege inițiat de PSD, prin care Principiul achizițiilor publice verzi va fi inclus in criteriile de atribuire ale contractelor publice de lucrari sau servicii a fost adoptat, a anunțat deputatul social-democrat bistrițean Bogdan Ivan. „Am susținut in Plenul Camerei Deputaților proiectul…

- Vreme se lasa cu greu plecata. Astfel ca va ninge in toata țara și vor fi temperaturi de pana la minus 18 grade. Avertizarea este valabila de astazi și pana sambata. In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Va fi ger noaptea și dimineața, la inceput in depresiunile…