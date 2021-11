Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de 1 decembrie va fi mai rece la nivelul intregii tari, inclusiv in Capitala, cu temperaturi maxime ce se vor incadra intre doua si 12 grade Celsius, iar probabilitatea pentru ploi va fi redusa, a anuntat meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie, citat de Agerpres…

- "Pe data de 1 decembrie, vremea va fi rece mai ales dimineata, insa la amiaza, temperaturile mai cresc usor fata de ziua precedenta, astfel incat la nivelul tarii maximele se vor incadra intre doua si 12 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre minus patru si patru grade Celsius. Cer mai mult noros…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 15 - 29 noiembrie. In Banat, in intervalul 15 - 20 noiembrie, in medie, se vor inregistra valori ale temperaturilor maxime de 10 - 12 grade si minime de 3 - 5 grade. Ulterior datei de 20…

- Vremea se schmba radical de mercuri. Incep ninsorile, iar gerul va acapara ma multe zone dn țara, anunța ANM. In unele regiuni va fi foarte frig, cu minime de minus 7, minus 8 grade. „Saptamana viitoare, mai ales in a doua parte a ei, o masa de aer rece va determina scaderea valorilor de temperaturi…

- Vremea va deveni calda in a doua jumatate a acestei saptamani, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 22 de grade in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, iar ploi se vor semnala in special in intervalul 2 – 6 noiembrie, potrivit prognozei publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie.…

- Temporar va ploua slab in Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local in Crisana si Banat si izolat in rest. La munte, in general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona…

- Prognoza METEO pentru aceasta saptamana: VREMEA se schimba radical și se anunța frig și ploi insemnate Prognoza METEO pentru aceasta saptamana: VREMEA se schimba radical și se anunța frig și ploi insemnate Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca astazi, 19 septembrie, și maine temperaturile la nivel național vor mai depași 25 de grade Celsius, dar apoi vor cobori „semnificativ” și vor urma ploile. „Ne așteptam la scaderea valorilor de temperaturi,…