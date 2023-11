Vremea de 1 decembrie la București și Alba Iulia. Ce temperaturi vor fi de Ziua Națională a României Vremea de 1 decembrie la București și Alba Iulia. Ce temperaturi vor fi de Ziua Naționala a Romaniei. A fost publicata prognoza meteo pentru 1 decembrie. In București vremea de 1 decembrie va fi destul de calda. Astfel, cei car merg la parada organizata de Ziua Naționala a Romaniei, vor se vor bucura de temperaturi crescute. In București, in ziua de 1 Decembrie vor fi in jur de 11 grade ziua, adica o temperatura suportabila pentru cei care vor sa vada parada militara și sa se bucure de festivitațile de Ziua Naționala. Vremea de 1 decembrie la București și Alba Iulia. Ce temperaturi vor fi de Ziua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…

- O zona de presiune scazuta in altitudine va traversa Romania dinspre vest, iar daca miercuri s-au atins inca 18 – 22 de grade Celsius in unele zone, joi maximele nu vor depași 12 – 16 grade. De asemenea, in zonele inalte de munte precipitațiile se vor transforma, trecator, in lapovițe și ninsori. Temperaturile…

- Astazi, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi mai mult senin in regiunile sudice și estice și variabil in rest. Vantul va sufla slab și moderat, izolat cu ușoare intensificari in vest, in est și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 19 și 28 de…

- "De duminica se poate observa o prabușire de aer rece care va determina o racire a vremii in regiunile nordice și nord-vestice iar la inceputul saptamanii urmatoare, in toata țara. Duminica seara se va raci și vor veni și ploile. Mare atenție, la inceput in jumatatea nordica, apoi și in celelalte regiuni,…

- Vremea in toata țara pe 4 octombrie 2023Reprezentanții ANM au anunțat ca vremea de marți, 4 octombrie 2023, va fi caracterizata prin temperaturi peste normalul perioadei in care ne aflam.Exista și șanse de ploaie, dar asta doar in prima parte a zilei și spre seara, atunci cerul va prezenta innorari…

- Vremea in toata țara pe 3 octombrie 2023Reprezentanții ANM au anunțat ca vremea de marți, 3 octombrie 2023, va fi in general frumoasa, cu șanse de precipitații mici, mai ales in zonele de munte și de deal.Pe timpul nopții temperaturile vor scadea treptat, dar vor ramane in continuare pozitive.Temperaturile…

- Vremea se va menține calduroasa, pana luni dimineața, cu disconfort termic ridicat si indice temperatura-umezeala ce posibil vadepasi usor pragul critic de 80 de unitati, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.Vremea se va menține calduroasa, cu disconfort termic ridicat si indice temperatura-umezeala…

- Cerul va fi variabil in nordul și in estul țarii și mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab și moderat.Maximele de temperatura vor fi cuprinse, in general, la nivelul intregii țari, intre 21 de grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei și 30 de grade in sudul teritoriului.Unele ploi…