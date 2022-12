Vremea continuă să se încălzească simțitor Vineri, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 8:05. Dimineața și seara izolat va fi ceața. Peste zi se va arata soarele, iar temperaturile vor crește peste medie. Vantul nu va pune probleme, doar pe creste va sufla mai intens. La munte temperaturile vor ramane negative, dar in creștere. Soarele va apune la ora 16:49. Valorile termice se vor situa intre 3 și 7 grade. Sambata vremea va fi schimbatoare și se așteapta precipitații, iar duminica atmosfera va fi frumoasa Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

