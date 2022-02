Vremea: Cod galben de ceață, luni dimineață, în București și 10 județe Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in zone din 10 judete și in municipiul Bucuresti. Astfel, pana la ora 9:00, in judetele Giurgiu, Dambovita (zona joasa), Teleorman, Ialomita, Arges (zona joasa), Calarasi, Ilfov, Gorj (zona joasa), Olt, Valcea (zona joasa) si Dolj se va semnala, local, ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, ceata va persista si in Municipiul Bucuresti. Tot luni dimineața,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe mai multe drumuri din judetele Arges, Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea este ceața, iar vizibilitatea feste redusa sub 200 de metri, ipe unele porțiuni sub 50 de metri, transmite Centrul

- Soferii sunt sfatuiti sa evite manevrele riscante Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 18:45, se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din…

- The National Meteorological Administration (ANM) issued on Wednesday evening several nowcasting Code Yellow warnings of drizzle and frost for Bucharest and 13 counties in south and east, but also fog, for Harghita County, valid in the following hours. According to meteorologists, since Wednesday…

- Potrivit meteorologilor, de miercuri seara, ora 21:00, pana joi, la ora 3:00, in Bucuresti si in judetele Vrancea (zona joasa), Galati, Braila, Ialomita, Arges (zona joasa), Buzau (zona joasa), Prahova (zona joasa), Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita (zona joasa), se va semnala ploaie slaba…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de burnita si polei pentru Capitala si 13 judete din Muntenia si Moldova, dar si de ceata, pentru judetul Harghita, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, de miercuri seara,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica o avertizare de inundatii pentru rauri din trei bazine hidrografice. Codul portocaliu este valabil pana luni, la ora 12.00. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu se instituie pe raurile din bazinele hidrografice Teleajen – sector…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, atentionari Cod galben de ceata densa in mai multe localitati si zone din 26 de judete, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele Galati si Vrancea (zona joasa) se va semnala ceata, fenomen…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod galben de ceața valabila in Capitala pana la ora 23.00. Potrivit ANM, avertizarea vizeaza municipiul București și este in vigoare pana la ora 23.00. Se va semnala ceața care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.…