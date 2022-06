Vremea capricioasă continuă și în această săptămână Luni, temperaturile vor fi ridicate. Soarele rasare la ora 05:36. Atmosfera va fi una placuta, dar local nu vor lipsi perioadele de instabilitate in care se vor inregistra averse zgomotoase, iar izolat poate aparea și grindina. Peste zi vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari temporare. Soarele va apune la ora 21:20. Maxima zilei va urca spre 29 de grade. Marți, temperaturile vor scadea simțitor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

