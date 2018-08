Vremea capricioasă a diminuat producțiile agricole Vremea capricioasa din acest an a afectat producțiile agricole. Cel mai mult de suferit au avut producțiile de grau și rapița. Este o prima concluzie a campaniei agricole de vara, dupa ce au fost centralizate datele transmise de fermierii din județul Buzau. In unele situații, scaderile sunt drastice, de pana la 50%.Potrivit estimarilor din partea fermierilor, producția medie de grau din acest an este de 3.500 – 4.000 de kg/ha. In schimb, avand in vedere precipitațiile din ultima luna, specialiștii anticipeaza o dezvoltare mai intensa a culturilor pomi-viticole. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

