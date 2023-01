Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor este in scadere in Europa: Tarifele au ajuns sa fie mai mici decat cele de la inceputul razboiului Prețul gazelor este in scadere in Europa: Tarifele au ajuns sa fie mai mici decat cele de la inceputul razboiului Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri…

- Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri nemaivazute de inainte de invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Prețurile gazelor naturale europene au scazut miercuri la cele mai scazute niveluri din februarie, deoarece temperaturile blande de iarna, cererea scazuta sezonier și livrarile abundente au contribuit la retragerea referințelor de gaz la niveluri nemaivazute de inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina,…

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru,…

- Un plan bine pus la punct. Aceasta este explicatia pe care o da Victor, cititorul cotidianul.ro, situatiei prin care trece Romania din punct de vedere economic. El scrie drept raspuns la articolul Cum explica Administratia prezidentiala inflatia Inflatia se datoreaza furtului din pretul la curent electric,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adopte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite publicația

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adopte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg.