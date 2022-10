Vremea bună mai ține până miercuri. Când vine frigul în țara noastră Vremea frumoasa și temperaturile ridicate din ultimele zile vor mai dura pana miercuri, cand un val de frig va cuprinde țara noastra. Meteorologii au emis progniza pentru urmatoarele zile, iar incepand de miercuri, temperaturile mari, de peste 15 chiar și 20 grade Celsius, nu se vor mai regasi. De miercuri, vremea va mai fi calda […] The post Vremea buna mai ține pana miercuri. Cand vine frigul in țara noastra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

