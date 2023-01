Vremea, brokerul piețelor gazelor europene Vremea ține cu Europa: cotatiile de referinta la gazele naturale au scazut marti dimineata cu pana la 11%, dupa un declin inregistrat luni, in condițiile in care stocurile mai mari decat de obicei pentru aceasta perioada a anului protejeaza regiunea impotriva unor eventuale intreruperi in aprovizionare iar prognozele meteo arata ca actualul val de frig […] The post Vremea, brokerul piețelor gazelor europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la gazele naturale in Europa au revenit la nivelurile de dinainte de razboi, in conditiile in care vremea blanda din ultima perioada a redus cererea si a atenuat temerile legate de o criza prelungita de aprovizionare, raporteaza Bloomberg.

- Prețul gazelor naturale in Europa au scazut la cel mai scazut nivel din 2021, in condițiile in care temperaturile blande reduc cererea pentru incalzire, iar condițiile de viscol au redus utilizarea combustibilului in producția de energie, relateaza Bloomberg. Contractele futures de referința au scazut…

- Prețurile gazelor naturale au continuat sa scada in Europa, deoarece vremea mai calda diminueaza cererea și usureaza presiunea asupra politicienilor și bancilor centrale, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Contractele futures de baza au scazut cu 7,8% pe 4 ianuarie, pina la cel mai scazut…

- Prețul gazelor in Europa la sfarșitul lunii decembrie 2022 a scazut cu 48% fața de indicatorul de la sfarșitul lunii noiembrie și a fost de aproximativ 845 de dolari mia de metri cubi, arata datele Bursei londoneze ICE referitor la contractele futures pentru lunile ianuarie și februarie, transmite TASS.…

- Valul de frig care afecteaza nordul continentului va continua și saptamana viitoare. Temperaturile in scadere vor incepe sa puna presiune asupra aprovizionarii cu energie, care este esențiala pentru ca Europa sa supraviețuiasca iernii fara pene de curent. O toamna blanda a limitat consumul de gaze…

- Prețurile gazelor in Europa cresc in timpul tranzacționarii de la 1 decembrie. Costul contractelor futures din ianuarie pentru TTF ajunge la 1.650 USD per mia de metri cubi, adaugind 11% fața de inchiderea din ziua precedenta, potrivit datelor ICE. Combustibilul devine din ce in ce mai scump pe fondul…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata, dupa scaderea inregistrata saptamana trecuta, pe masura ce temperaturile urmeaza sa scada in unele parti ale continentului, dupa o perioada in care au fost la un nivel neobisnuit de ridicat pentru aceasta perioada a anului,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata, dupa scaderea inregistrata saptamana trecuta, pe masura ce temperaturile urmeaza sa scada in unele parti ale continentului, dupa o perioada in care au fost la un nivel neobisnuit de ridicat pentru aceasta perioada a anului,…