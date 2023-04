Vremea azi, 8 aprilie. Se anunță o zi însorită în majoritatea regiunilor Sambata ploile se extind in vestul, in centrul și in nordul țarii. Se arata puțin soarele, iar in a doua parte a zilei apar averse, posibil insoțite de fenomene electrice. Maximele pleaca de la 10 grade in depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 18-19 grade in Muntenia. Vremea in țara In Dobrogea și Baragan se incalzește fața de vineri. Temperaturile urca pana la 18 grade in zona Calarași. Vantul prinde putere. Se innoreaza din cand in cand, iar spre seara vin ploile. Pot fi și descarcari electrice și condiții de grindina. In Moldova sudica și in nordul Munteniei gasim vreme schimbatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

