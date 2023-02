Vremea azi, 12 februarie. Ninsorile cuprind majoritatea regiunilor din țară Duminica ninsorile cuprind majoritatea zonelor, iar in vest și in sud o sa cada și lapovița și ploaie. Pe crestele Carpaților este in continuare viscol, dar vantul se intensifica și in jumatatea vestica a țarii. Maximele pornesc de la -1 grad in depresiunile din estul Transilvaniei și ating 8-9 grade in Oltenia și Muntenia. Vremea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

- Astazi cerul va fi temporar noros si local vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare in nord-vestul si partial in centrul teritoriului. Izolat vor mai fi conditii de polei, iar vantul va avea intensificari, mai ales in regiunile din sud-vest si nord-est, unde rafalele vor avea viteze de peste…

- Astazi valorile termice se vor situa peste cele normale in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros in regiunile intracarpatice, in Maramures si Transilvania va ninge, iar in Banat si Crisana vor fi precipitatii mixte sub forma lapovita, mazariche si trecator ninsoare. Vantul va avea intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari meteorologice ???????????? ???????????????????????????????????????? și COD GALBEN, valabila pana duminica, 29 ianuarie, ora 10.00. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de precipitații sub forma de ploaie și ninsoare, viscol și…

- Vremea urata pune stapanire pe tot mai multe regiuni. Va ploua, moderat cantitativ, in jumatatea sudica a teritoriului, iar la munte se va depune strat consistent de zapada. Ninsori sunt așteptate și in Moldova și estul Transilvaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vremea rea pune stapanire pe tot mai multe regiuni. Va ploua, moderat cantitativ, in jumatatea sudica a teritoriului, iar la munte se va depune strat consistent de zapada. Ninsori sunt așteptate și in Moldova și estul Transilvaniei.

- Astazi vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tariI. Cerul va fi variabil spre senin, cu unele innorari in vestul si sud-vestul teritoriului, unde in special in zona deluroasa si montana, vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare.…

- E foarte probabil sa avem parte de ploi și in Oltenia, local in Moldova si izolat in Muntenia si Dobrogea. Ploile vor avea caracter de aversa, iar in regiunile vestice si sud-vestice vor fi insotite și de descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 15, chiar 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari…

