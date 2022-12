Vremea astăzi, 11 decembrie. Temperaturi anormale, ploi, lapoviță și ninsoare în toată țara – Prognoza completă Temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar pe arii restrinse cantitațile de apa vor depași 20 l/mp. Pe timpul zilei va ploua, iar din orele serii in Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare.Iar in sud-estul teritoriului, ploile vor avea și caracter de aversa, iar spre seara vor fi posibile și descarcari electrice. Vantul se va intensifica temporar in majoritatea zonelor, viteze mai mari urmand a se inregistra in Dobrogea și in zona montana inalta.Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 6 și 18 grade. Dimineața, izolat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

