Vremea, 9 decembrie. Ce se întâmplă cu temperaturile. Atenționări nowcasting COD GALBEN de la ANM Vremea incepe sa se mai incalzeasca ușor in majoritatea zonelor țarii, cu excepția Moldovei, unde va fi rece și predominant inchisa. Nu vor lipsi precipitațiile. In jumatatea vestica a teritoriului, cerul va fi variabil in prima parte a zilei. Apoi se va innora treptat, iar aria ploilor va fi in extindere, conform romaniatv.net. In zonele […] The post Vremea, 9 decembrie. Ce se intampla cu temperaturile. Atenționari nowcasting COD GALBEN de la ANM first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

