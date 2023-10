Vremea 8 octombrie. Temperaturile scad brusc cu peste 13 grade Astazi, vremea va fi vantoasa in cea mai mare parte a țarii și se va raci, ziua in jumatatea nordica, iar noaptea și in rest. Cerul va avea innorari și va ploua la munte, in nord și centru, local in est și sud-est și izolat in celelalte regiuni. La altitudini mari, cu precadere in […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

