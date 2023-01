Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 16 noiembrie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 10 și 15 grade, cerul va fi variabil, cu innorari temporare și pe arii restranse ploi slabe in regiunile vestice și nord-vestice, dar local cu nebulozitate și pe suprafețe mici cu ceața , in prima parte a zilei și noaptea…

- Astazi, 16 noienbrie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 10 și 15 grade, cerul va fi variabil, cu innorari temporare și pe arii restranse ploi slabe in regiunile vestice și nord-vestice, dar local cu nebulozitate și pe suprafețe mici cu ceața , in prima parte a zilei și noaptea…

- Vremea, 8 noiembrie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 12 si 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse in marea lor majoritate intre 1 si 9 grade. Valorile termice vor fi in continuare mai ridicate fata de mediile multianuale ale datei. Cerul va fi variabil, dar cu probabilitate…

- Prognoza meteo, 2 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 16 și 26 de grade, iar cele minime intre 5 și 13 grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei in sud și sud-est, iar in rest vor fi innorari și doar pe alocuri va ploua slab. Vantul va sufla slab și moderat, [...] The…

- Cerul va fi variabil, dar pe arii restranse in primele ore ale zilei vor fi nori joși, sau ceața, asociate cu burnița. In special in zonele joase din regiunile intracarpatice și pe arii mai restranse in restul teritoriului. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in…

- Miercuri, 26 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 si 25 de grade, cerul va fi temporar noros, iar pe arii restranse vor fi ploi slabe de scurta durata, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei la munte, in Maramures, Transilvania si Moldova. Vantul va sufla slab si moderat,…

- Duminica, 23 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 15 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa intre 4 și 14 grade, mai scazute in zonele depresionare spre 0 grade. Vremea va deveni calda pentru aceasta data, mai ales in sudul teritoriului. Cerul va fi variabil, temporar…

- 17 octombrie 2022, temperaturile maxime se vor situa intre 16 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse in general intre 3 și 10 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceața.Vremea se va menține frumoasa și cu precadere in vestul, centrul și nordul țarii, la orele amiezii va fi și…