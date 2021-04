Vremea 8 aprilie - Avertizare ANM - Temperaturi negative în multe zone din țară Ramane in vigoare informarea meteorologica de vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in toata țara, cu temperaturi minime preponderent negative, pana in aceasta dimineata la ora 10. Astazi, vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada, mai ales dimineata. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 13 grade, cu cele mai ridicate valori in Lunca Dunarii. Cerul va avea innorari si se vor semnala precipitatii ce vor avea si caracter de aversa - predominant sub forma de ninsoare in zonele de deal si de munte si mai ales ploi, local in vest si pe arii restranse in rest.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

