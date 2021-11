Vremea 5 noiembrie - Schimbări majore ale temperaturilor - Ce se va întâmpla de astăzi Astazi, vremea va fi deosebit de calda in jumatatea sud-estica a tarii, iar in rest se va raci comparativ cu ziua precedenta, astfel ca valorile termice se vor apropia de normele climatologice specifice perioadei. Cerul va avea innorari si va ploua in vestul, nordul si pe arii restranse in centrul tarii si in zonele de munte, iar cantitatile de apa vor depasi 10...15 l/mp si local 25...30 l/mp indeosebi in Dealurile de Vest, in Muntii Apuseni si in nordul Carpatilor Orientali. In restul teritoriului, in primele ore ale zilei, local va fi ceata sau nebulozitate joasa, iar apoi cerul va fi variabil.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

