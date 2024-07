Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a tarii se afla pe parcursul zilei de joi sub o informare meteorologica de vreme instabila, caracterizata de ploi sub forma de averse, insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Astazi, vremea va fi calda in majoritatea regiunilor si in general instabila dupa-amiaza. Vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului la deal, la munte si pe spatii mici in celelalte regiuni. Vor fi conditii de grindina si cantitati…

- Meteorologii anunta temperaturi usor peste cele obisnuite in toata tara, incepand de la jumatatea lunii mai, inclusiv in primele trei zile din aprilie. Conform prognozei pe patru saptamani anuntate marti, in saptamana 6 – 13 mai va fi mai cald decat in mod obisnuit, in vestul tarii. Saptamana 06.05.2024…

- Astazi, vremea va fi calda și instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate in Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și pe arii restranse in rest, unde vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și condiții de grindina.In intervale scurte…

- Meteorologii anunta ca, de 1 mai si de Paste, temperaturile vor fi usor mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii si ca vor fi ploi in regiunile sud-vestice, sudice si sud-estice, transmite News.ro. Saptamana 29.04.2024 – 06.05.2024 Cu exceptia regiunilor sudice…

- Meteorologii anunta temperaturi mai coborate decat cele specfice acestei perioade in cea mai mare parte a tarii si ploi, saptamana viiitoare. Ulterior, inclusiv in primele trei saptamani din mai, temperaturile si cantitatile de precipitatii se vor situa la nivelul celor obisnuite in acest interval,…

- Un val de aer rece vine peste Romania in curand. Se vor intoarce ploile și chiar ninsorile la munte. Un val de aer rece care va cuprinde Romania și va aduce frig, ploi și chiar ninsori. Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie Alina Șerban a anunțat cum va fi vremea in perioada urmatoare.…

- Astazi, vremea va fi in continuare frumoasa și deosebit de calda pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin exceptand in orele nopții nordul Moldovei și al Carpaților Orientali, unde vor fi innorari și cu totul izolat posibile ploi slabe, trecatoare. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari…