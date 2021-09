Vremea 4 septembrie - Temperaturile încep să scadă tot mai mult Astazi, vremea va fi in continuare racoroasa dimineata, dar la amiaza valorile termice vor deveni apropiate de normele perioadei si se vor situa intre 19 grade in estul Transilvaniei si 28 de grade in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei. Cerul va fi variabil, iar ploi slabe, trecatoare, se vor semnala izolat in zona de munte. Spre seara, in nord-estul teritoriului, va incepe sa ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in extremitatea de nord-est si la munte.***In capitala, vremea va fi predominant frumoasa si se va incalzi fata de ziua precedenta, insa dimineata va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

