Vremea 4 ianuarie - Temperaturi anormale pentru această perioadă - Ce anunță cei de la ANM Astazi, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data, cu temperaturi maxime cuprinse intre 6 si 15 grade. Cerul va fi variabil in regiunile sudice, sud-vestice, iar in rest va prezenta innorari, dar numai pe arii restranse, indeosebi in nord, se vor semnala ploi, in general slabe cantitativ. In zona montana inalta vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, unde indeosebi in zona inalta vor fi rafale in general de 65...80 km/h, spulberand zapada, dar local si temporar intensificari ale vantului vor fi si in nord-vestul tarii, iar spre seara si in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

